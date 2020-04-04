20 лучших украинских врачей прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом – Зеленский

В субботу 20 лучших украинских врачей прибыли в Италию, чтобы помочь этой стране с лечением заболевших COVID-19, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Во время пандемии COVID-19 мир должен объединиться, страны должны поддерживать друг друга. Сегодня 20 лучших украинских врачей прибыли в Италию, чтобы помочь с лечением пациентов. Они привезут домой бесценный опыт", - написал он в своем Twitter в субботу.