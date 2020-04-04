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17:48 04.04.2020

Спасатели с помощью авиации ликвидируют пожар в Чернобыльской зоне - ГСЧС

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Спасатели с помощью авиации ликвидируют пожар в Чернобыльской зоне - ГСЧС

В Киевской области спасатели ликвидируют лесной пожар в зоне отчуждения безусловного (обязательного) отселения, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. В 14:30 и в 14:53 2 самолета АН-32П ГСЧС вылетели из г.Нежин для тушения пожара в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения. В 15:33 к месту пожара вылетел вертолет ГСЧС МИ-8", - сказано в сообщении.

Так, всего к тушению пожара привлечен 91 пожарник и 18 единиц техники, из них от ГСЧС 37 человек личного состава и 8 единиц техники.

Отмечается, что трудность тушения состоит в том, что на отдельных участках повышенный радиационный фон. Однако угрозы населенным пунктам нет.

Теги: #чернобыль #гсчс #пожар
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