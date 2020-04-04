Зеленский: мы должны обеспечить комфортные условия обсервации

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что необходимо обеспечить комфортные условия для обсервации въезжающих в Украину в период карантина.

"Как мы хотим, чтобы люди проводили две недели в условиях, когда нет не только нормального ремонта, а элементарного - воды или света? Вы же понимаете, что мы должны обеспечить комфортные условия обсервации", - сказал он в субботу на традиционном селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.

В настоящее время правоохранители, Министерство здравоохранения и местные власти проверяют помещения по новой инструкции Минздрава. "Количество мест для обсервации по новым требованиям будет определена на следующей неделе", - отмечается в сообщении.