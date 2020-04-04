В Португалии выявили свыше 10 тыс. заражений коронавирусом

В Минздраве Португалии сравнили борьбу с COVID-19 с забегом на длинную дистанцию, в стране более 10 тыс. подтвержденных случаев заболевания, сообщает RTP.

"Эта битва - не стометровка, это длинный марафон. Нам нужно распределять усилия... Это время балансировки между страхом и мужеством, мужеством оставаться дома, продолжать помогать другим, просить помощи, когда она нам нужна", - заявила министр здравоохранения Марта Темиду.

Она добавила, что "пока света в конце тоннеля нет".

По состоянию на субботу в стране выявлен 10524 случаев заражения коронавирусом, 266 человек скончались.

На этой неделе правительство страны продлило режим ЧС на ближайшие две недели.

Ранее в Минздраве страны заявили, что ожидают спада вспышки коронавируса к концу мая.