В Португалии выявили свыше 10 тыс. заражений коронавирусом
В Минздраве Португалии сравнили борьбу с COVID-19 с забегом на длинную дистанцию, в стране более 10 тыс. подтвержденных случаев заболевания, сообщает RTP.
"Эта битва - не стометровка, это длинный марафон. Нам нужно распределять усилия... Это время балансировки между страхом и мужеством, мужеством оставаться дома, продолжать помогать другим, просить помощи, когда она нам нужна", - заявила министр здравоохранения Марта Темиду.
Она добавила, что "пока света в конце тоннеля нет".
По состоянию на субботу в стране выявлен 10524 случаев заражения коронавирусом, 266 человек скончались.
На этой неделе правительство страны продлило режим ЧС на ближайшие две недели.
Ранее в Минздраве страны заявили, что ожидают спада вспышки коронавируса к концу мая.