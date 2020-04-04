Кабмин настоятельно рекомендует украинцам находиться на улице в маске, а детям не выходить из дома без взрослых

Кабинет министров Украины настоятельно рекомендует украинцам находиться на улице в маске, однако обязательный масочный режим касается лишь общественных мест, говорится в пояснении правительства относительно ограничительных мер на период карантина.

"В постановлении №211 сказано, что во всех общественных местах вы должны быть в маске или респираторе… Но! Перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. …Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место", - сказано в разъяснении на сайте правительства.

Отмечается, что общественное место – это часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, стадионы, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д.).

Например, в Киеве к общественным местам относятся также остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них; церкви и 50-метровая зона вокруг них; заведения торговли закрытого и открытого типов, в том числе торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория; тому подобное.

Также, Кабмин поясняет, что согласно изменениям в постановление № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", по улице можно передвигаться только вдвоем, исключение - сопровождение детей независимо от их количества.

Однако детям до 14 лет рекомендуется выходить на улицу только в сопровождении родителей или опекунов.

"В постановлении №211 указано, что детям не разрешено находиться без сопровождения только в общественных местах. Но! Как сказано выше, даже подъезд и территория вокруг вашего дома могут подпадать под определение общественного места. Поэтому рекомендуем детям не покидать дом без сопровождения взрослых", - говорится в сообщении.

В то же время прогулки вокруг дома во время карантина не запрещены, но нельзя передвигаться группами более двух лиц и ходить в парки/скверы, зоны отдыха и тому подобное. Также введено правило носить с собой документы, удостоверяющие личность.

"Наличие у человека документов позволит проверить, не должен ли он быть на самоизоляции, или в обсервации. А также это даст возможность органам правопорядка применять административную ответственность для нарушителей правил карантина", - пояснили в Кабмине.

Как сообщалось, 3 апреля Кабинет министров Украины обнародовал постановление №255 от 2 апреля об ужесточении карантинных мер.