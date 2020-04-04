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16:38 04.04.2020

Нехватки продуктов питания не будет, и пока нет необходимости в дополнительных ограничениях экспорта – Зеленский

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Нехватки продуктов питания не будет, и пока нет необходимости в дополнительных ограничениях экспорта – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что государство контролирует ситуацию с ценами на продовольственные товары.

"Украинцы обеспечены продовольствием и никакой нехватки не будет, и пока необходимости в дополнительных ограничениях экспорта нет", - отметил глава государства в субботу на традиционном селекторном совещании, сообщает пресс-служба главы государства.

Кроме того, на совещании обсуждали вопрос наработки пошагового алгоритма переориентации и запуска украинского производства многоразовых защитных костюмов.

Для этого обсудили производственные мощности, возможности закупки сырья, сертификации украинских компаний и сотрудничества с иностранными производителями в Украине.

Теги: #коронавирус #зеленский #продукты
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