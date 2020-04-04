События

16:26 04.04.2020

Два человека убиты и шестеро ранены в результате нападения беженца из Судана с ножом на прохожих на юго-востоке Франции - СМИ

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Два человека погибли и шестеро были ранены при нападении с ножом в субботу в городе Романс-сюр-Изер в департаменте Дром, сообщили французские СМИ.

По данным Le Figaro, пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще один получил ранение средней тяжести.

Напавший задержан, он легко ранен.

Со ссылкой на очевидцев СМИ пишут, что мужчина напал на людей, стоявших в очереди в булочную, а затем на покупателей нескольких других торговых точек.

По данным France Bleu, речь идет о суданском беженце 33 лет, ранее не замеченном полицией в правонарушениях. Причины нападения пока расследуются, но ряд СМИ ссылаются на свидетеля, утверждающего, что суданец якобы кричал: "Аллах акбар!"

На месте преступления развернуты подразделения полиции и спасателей. По информации телеканала TF1, по месту проживания задержанного идет обыск.

Решается вопрос, будет ли подключаться к расследованию национальная антитеррористическая прокуратура.

Теги: #франция #убийство
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