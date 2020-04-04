События

16:24 04.04.2020

Тернопольская область усилила ограничительные меры, на въездах установлено 10 дополнительных карантинных постов

1 мин читать
Тернопольская область усилила ограничительные меры, на въездах установлено 10 дополнительных карантинных постов

В Тернопольской области по решению региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установлен особый режим въезда и выезда, сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

"С 4-го апреля дополнительно на въездах в область выставили 10 карантинных постов. Сотрудники полиции будут проводить с водителями и пассажирами профилактически разъяснительную работу о важности соблюдения карантина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель таких мероприятий - обеспечить надлежащий уровень карантинных и санитарно-противоэпидемических мероприятий и предотвратить распространение коронавирусной инфекции в области.

Правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме и призывают граждан с пониманием относиться к вынужденным ограничениям и соблюдать их.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 субботы в Тернопольской области зафиксировано 135 случаев (2 летальных) заболевания коронавирусом.

Теги: #карантин #тернопольская_область #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:38 04.04.2020
Нехватки продуктов питания не будет, и пока нет необходимости в дополнительных ограничениях экспорта – Зеленский

Нехватки продуктов питания не будет, и пока нет необходимости в дополнительных ограничениях экспорта – Зеленский

16:34 04.04.2020
Зеленский призывает Кабмин как можно скорее разработать программы самым уязвимым словам населения

Зеленский призывает Кабмин как можно скорее разработать программы самым уязвимым словам населения

16:20 04.04.2020
В Словакии сейчас 472 инфицированных COVID-19, прирост за сутки - 21 человек – СМИ

В Словакии сейчас 472 инфицированных COVID-19, прирост за сутки - 21 человек – СМИ

15:44 04.04.2020
В Винницкой области коронавирус диагностирован у 6 детей, один ребенок на аппарате ИВЛ

В Винницкой области коронавирус диагностирован у 6 детей, один ребенок на аппарате ИВЛ

15:30 04.04.2020
Прибывающие в Украину граждане при пересечении границы будет обязательно госпитализированы – пограничники

Прибывающие в Украину граждане при пересечении границы будет обязательно госпитализированы – пограничники

15:27 04.04.2020
В Ривненской области от коронавируса вылечились две женщины, еще 21 человек с подозрением на COVID-19 – глава ОГА

В Ривненской области от коронавируса вылечились две женщины, еще 21 человек с подозрением на COVID-19 – глава ОГА

14:37 04.04.2020
Самолет с 20 украинскими медиками-добровольцами прилетел в Италию – посольство

Самолет с 20 украинскими медиками-добровольцами прилетел в Италию – посольство

14:35 04.04.2020
В Польше – 3503 инфицированных коронавирусом, 73 – умерли от COVID-19, сообщают СМИ

В Польше – 3503 инфицированных коронавирусом, 73 – умерли от COVID-19, сообщают СМИ

13:45 04.04.2020
В Испании от коронавируса скончались свыше 11,7 тыс. человек

В Испании от коронавируса скончались свыше 11,7 тыс. человек

12:28 04.04.2020
В Эстонии за сутки скончался один человек с коронавирусом, общее число заразившихся превысило тысячу

В Эстонии за сутки скончался один человек с коронавирусом, общее число заразившихся превысило тысячу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нехватки продуктов питания не будет, и пока нет необходимости в дополнительных ограничениях экспорта – Зеленский

В Винницкой области коронавирус диагностирован у 6 детей, один ребенок на аппарате ИВЛ

Прибывающие в Украину граждане при пересечении границы будет обязательно госпитализированы – пограничники

Самолет с 20 украинскими медиками-добровольцами прилетел в Италию – посольство

Боевики на Донбассе обстреляли позиции воинов ВСУ вблизи н.п. Орехово, Славное и Водяное - Минобороны

ПОСЛЕДНЕЕ

Два человека убиты и шестеро ранены в результате нападения беженца из Судана с ножом на прохожих на юго-востоке Франции - СМИ

Боевики на Донбассе обстреляли позиции воинов ВСУ вблизи н.п. Орехово, Славное и Водяное - Минобороны

Во Львове скончался Иван Вакарчук

Температура воздуха в Украине близка к апрельской норме, осадков пока не будет

США предоставили Украине с 2017 года более $5,5 млн на противоминную деятельность - посольство

В Черновицкой области уже 225 случаев заражения коронавирусом – глава ОГА

Здоровым людям на самоизоляции разрешат дважды в неделю выходить в магазин, заболевших COVID-19 будут жестко контролировать – Ляшко

За сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 582 до 4731 человека, умерли за сутки 9 человек - оперштаб

ОБСЕ призвала к неотложному разминированию на востоке Украины

Без соблюдения жесткого карантина пик заболеваемости COVID-19 может начаться с 14-15 апреля – Ляшко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА