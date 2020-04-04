В Словакии сейчас 472 инфицированных COVID-19, прирост за сутки - 21 человек – СМИ

В Словакии на утро субботы 472 пациента имеет положительный тест на COVID-19, за сутки их число возросло на 21 человека, сообщают местные СМИ.

В настоящее время, согласно статистике Национального центра медицинской информации, 165 пациентов госпитализированы. Общее количество протестированных пациентов с отрицательным результатом составляет 13 160.

Более всего положительных результатов при тестирования на коронавирус в возрастной группе от 30 до 44 лет - 149 человек, в гурппе 45 - 59 это 102 человека, а в возрастной категории старше 60 положительные тесты у 63 человек.

Из общего числа положительных случаев у 259 мужчин и 212 женщин.