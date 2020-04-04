В Винницкой области коронавирус диагностирован у 6 детей, один ребенок на аппарате ИВЛ

В Винницкой области коронавирус лабораторно подтвержден у шестерых детей, один ребенок в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил глава Винницкой областной государственной администрации Владислав Скальский.

Как сообщает пресс-служба ОГА со ссылкой на слова Скальского, у 66 человек обнаружен коронавирус, в том числе у шести детей (двое из г.Винница, один из с.Черновцы, и трое - г.Гайсин).

"В целом, состояние большинства пациентов удовлетворительное, продолжается лечение под постоянным контролем. Состояние ребенка в г.Могилев-Подольский, к сожалению, остается тяжелым. Мальчик сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, находится под постоянным наблюдением врачей. Мы надеемся на значительное улучшение состояния и желаем ему здоровья", - отметил глава облгосадминистрации.

Отмечается, что по состоянию на 10:00 субботы, среди тех граждан, у которых лабораторно подтвержден COVID-19, стационарно лечится 41 человек, амбулаторно - 25 человек.

В целом лабораторно подтвержденные случаи заболевания зарегистрированы в Виннице - 47 человек, в Гайсинском районе - 8 человек, Винницком, Жмеринском, Крижопильском и Хмельницком районах - по 2 случая, в г.Ладыжин, Липовецком и Черновицком районах - по 1 случаю.

"Всего в настоящее время в лабораториях протестировано 1140 образцов материалов, 1074 случаи результатов исследований из них - отрицательные. В очагах вспышки коронавирусной инфекции обследовано 148 человек с подозрением на заболевание, 962 контактные лица, с профилактической целью было обследовано 30 человек, находившихся в обсервации", - отметил Скальский.