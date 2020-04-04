В Ривненской области от коронавируса вылечились две женщины, еще 21 человек с подозрением на COVID-19 – глава ОГА

В Ривненской области по состоянию на утро субботы от коронавируса вылечились две жительницы с.Тынное, еще у 21 человека проверяют подозрение на COVID-19, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

"Сейчас в области официально подтвержден 31 случай заболевания COVID-19, из которых 4 летальных. Есть первые новости о выздоровлении в Ривненской области. Две женщины с из с.Тынное, которым был установлен диагноз COVID-19, вылечились. По результатам двух ПЦР-тестов коронавирус у них не обнаружен", - написал Коваль на странице в Фейсбуке в субботу.

Также, по его словам, сейчас Ривненский областной лабораторный центр с помощью ПЦР-тестов проверяет 21 подозрение на COVID-19. Всего с начала вспышки коронавируса в области лабораторно обследовали 187 подозрений.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 4 апреля Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования коронавирусом COVID–19, 28 человек умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.