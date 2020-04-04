События

13:45 04.04.2020

В Испании от коронавируса скончались свыше 11,7 тыс. человек

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Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Испании за сутки выросло на 7 026 и достигло 124 736, сообщает в субботу газета "Паис".

Второй день подряд в Испании снижается число пациентов, умерших за сутки. За это время скончались 809 человек, общее число умерших с начала эпидемии составило 11 744 человека.

Испания опередила Италию по числу выявленных случаев COVID-19. В Италии зарегистрировано 119 827 случаев коронавируса, 14 681 человек умер.

На первом месте по числу зарегистрированных заболевших COVID-19 - США с 277 522 случаями.

Теги: #испания #коронавирус
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