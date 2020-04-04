События

12:52 04.04.2020

Во Львове скончался Иван Вакарчук

1 мин читать
Во Львове скончался Иван Вакарчук

Во Львове на 73-году жизни скончался ученый и экс-министр образования Украины Иван Вакарчук, сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

"Большая утрата для Львова и Украины. На 73-м году умер Иван Вакарчук. Многолетний ректор Львовского госуниверситета, экс-министр образования и науки, ученый, физик, политик, Герой Украины", - написал Козицкий.

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета , Ивана Вакарчука похлоронят на Лычаковском кладбище во Львове.

Иван Вакарчук дважды возглавлял Львовский национальный университет в 1990-2007 гг и в 2010-2013гг. В 2007-2010 гг был министром образования и науки. Автор более 200 научных работ, докто-физико-математических наук.

Теги: #вакарчук #кончина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:42 04.04.2020
За границей от COVID-19 умерли 5 украинцев – МИД

За границей от COVID-19 умерли 5 украинцев – МИД

15:15 25.03.2020
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

11:39 04.03.2020
"Голос" не будет голосовать за назначение нового Кабмина – Вакарчук

"Голос" не будет голосовать за назначение нового Кабмина – Вакарчук

19:09 28.02.2020
В Японии скончался британец, заразившийся коронавирусом на лайнере Diamond Princess

В Японии скончался британец, заразившийся коронавирусом на лайнере Diamond Princess

12:18 18.02.2020
Вакарчук о военной эскалации вблизи Золотого: Хватит находиться в иллюзиях, прогресс на Донбассе невозможен без прекращения огня по всей линии столкновения

Вакарчук о военной эскалации вблизи Золотого: Хватит находиться в иллюзиях, прогресс на Донбассе невозможен без прекращения огня по всей линии столкновения

20:28 26.01.2020
В России скончался протоиерей Всеволод Чаплин

В России скончался протоиерей Всеволод Чаплин

10:44 15.01.2020
"Голос" против поспешного рассмотрения изменений в Конституцию в части децентрализации

"Голос" против поспешного рассмотрения изменений в Конституцию в части децентрализации

09:39 13.01.2020
Режиссёр "Приключений Электроника" и "Чародеев" Бромберг скончался в США

Режиссёр "Приключений Электроника" и "Чародеев" Бромберг скончался в США

11:19 16.12.2019
Вакарчук: мы работаем над планом деоккупации Крыма и Донбасса и будем готовы представить его обществу

Вакарчук: мы работаем над планом деоккупации Крыма и Донбасса и будем готовы представить его обществу

02:13 10.12.2019
Вакарчук: Мы все озвучили Зеленскому "красные линии", он озвучил их на пресс-конференции

Вакарчук: Мы все озвучили Зеленскому "красные линии", он озвучил их на пресс-конференции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики на Донбассе обстреляли позиции воинов ВСУ вблизи н.п. Орехово, Славное и Водяное - Минобороны

В Черновицкой области уже 225 случаев заражения коронавирусом – глава ОГА

Здоровым людям на самоизоляции разрешат дважды в неделю выходить в магазин, заболевших COVID-19 будут жестко контролировать – Ляшко

ОБСЕ призвала к неотложному разминированию на востоке Украины

Без соблюдения жесткого карантина пик заболеваемости COVID-19 может начаться с 14-15 апреля – Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

В Испании от коронавируса скончались свыше 11,7 тыс. человек

Боевики на Донбассе обстреляли позиции воинов ВСУ вблизи н.п. Орехово, Славное и Водяное - Минобороны

В Эстонии за сутки скончался один человек с коронавирусом, общее число заразившихся превысило тысячу

Температура воздуха в Украине близка к апрельской норме, осадков пока не будет

США предоставили Украине с 2017 года более $5,5 млн на противоминную деятельность - посольство

В Черновицкой области уже 225 случаев заражения коронавирусом – глава ОГА

Здоровым людям на самоизоляции разрешат дважды в неделю выходить в магазин, заболевших COVID-19 будут жестко контролировать – Ляшко

За сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 582 до 4731 человека, умерли за сутки 9 человек - оперштаб

ОБСЕ призвала к неотложному разминированию на востоке Украины

Без соблюдения жесткого карантина пик заболеваемости COVID-19 может начаться с 14-15 апреля – Ляшко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА