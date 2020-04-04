События

12:28 04.04.2020

В Эстонии за сутки скончался один человек с коронавирусом, общее число заразившихся превысило тысячу

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В Эстонии за сутки скончался один человек, зараженный коронавирусом, между тем выявлено еще 58 случаев инфицирования Covid-19, сообщили в субботу в департаменте здоровья республики.

Общее число заразившихся коронавирусом выросло до 1 тыс. 18 человек, число жертв достигло 13.

Всего в Эстонии сделано более 19 тысяч тестов, из них 5% были позитивными. За минувшие сутки оказались позитивными 58 тестов из 810 сделанных. Больше всего заразившихся было в возрастной группе 45-49 лет (11%), в возрастной группе 50-54 (10%) и в возрастной группе 55-59 (10%).

В госпитализации нуждаются 113 пациентов, из которых 20 подключены к аппаратам ИВЛ, из больниц выписаны 59 человек. Очагом заражения по-прежнему остается остров Сааремаа (Saaremaa), где выявлено за сутки 36 случаев, а также в Харьюский (Harju) уезд, в который входит и столичный Таллин.

В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением во всех учреждениях социального попечения, больницах и тюрьмах действует запрет на посещения, первоначально до 1 мая 2020 года, если правительство не примет иное решение.

Для предотвращения распространения вируса Covid-19 департамент здоровья республики приостановил плановое лечение в частных больницах. Частные медицинские учреждения и стоматологические клиники продолжат оказывать только неотложную помощь.

Численность населения Эстонии около 1, 33 млн человек.

Теги: #коронавирус #эстония
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