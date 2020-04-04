События

12:21 04.04.2020

Температура воздуха в Украине близка к апрельской норме, осадков пока не будет

1 мин читать
Температура воздуха в Украине близка к апрельской норме, осадков пока не будет

В ближайшие сутки в Украине ожидается повышенный фон атомсферного давления и температура воздуха, близкая к норме, сообщает Укргидрометценр

В воскресенье без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в южной части северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в южной части 0-5° тепла; днем 8-13°, в южных областях и Закарпатье до 17°.

В Киеве - без осадков; температура ночью около 0°, днем 10-12° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 апреля самая высокая температура днем была 22,6° в 1946г., самая низкая ночью -7,5° в 1944г.

В понедельник, 6 апреля, погода в Украине также без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южных и восточных и областях преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму местами порывы 17-22 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, в южной части местами 3-6° тепла; днем 10-15°, в Закарпатье до 18°.

В Киеве 6 апреля без осадков. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 12-14°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:05 03.04.2020
На выходных погода в Украине почти не изменится, небольшой дождь пройдет только на западе страны

На выходных погода в Украине почти не изменится, небольшой дождь пройдет только на западе страны

11:54 01.04.2020
Ближайшие ночи в Украине будут холодными, дни – умеренно теплыми, без осадков

Ближайшие ночи в Украине будут холодными, дни – умеренно теплыми, без осадков

12:12 31.03.2020
В Украине в ближайшие дни осадков не будет, ночью – морозно

В Украине в ближайшие дни осадков не будет, ночью – морозно

08:44 31.03.2020
В Украине 31 марта ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В Украине 31 марта ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

13:52 29.03.2020
В последние дни марта в Украине похолодает, вернутся ночные заморозки, местами пройдет небольшой снег

В последние дни марта в Украине похолодает, вернутся ночные заморозки, местами пройдет небольшой снег

10:32 29.03.2020
На следующей неделе в большинстве регионов Украины похолодает

На следующей неделе в большинстве регионов Украины похолодает

12:08 28.03.2020
В Украине в воскресенье будет тепло, но в понедельник существенно похолодает

В Украине в воскресенье будет тепло, но в понедельник существенно похолодает

08:33 23.03.2020
Сильные порывы ветра ожидаются в большинстве областей Украины в понедельник, на Закарпатье сохраняется снеголавинная опасность

Сильные порывы ветра ожидаются в большинстве областей Украины в понедельник, на Закарпатье сохраняется снеголавинная опасность

13:04 22.03.2020
Холодная погода удержится в Украине в ближайшие дни

Холодная погода удержится в Украине в ближайшие дни

13:24 21.03.2020
Мокрый снег прогнозируют синоптики в Киеве и на западе Украины в ближайшие дни

Мокрый снег прогнозируют синоптики в Киеве и на западе Украины в ближайшие дни

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Черновицкой области уже 225 случаев заражения коронавирусом – глава ОГА

Здоровым людям на самоизоляции разрешат дважды в неделю выходить в магазин, заболевших COVID-19 будут жестко контролировать – Ляшко

ОБСЕ призвала к неотложному разминированию на востоке Украины

Без соблюдения жесткого карантина пик заболеваемости COVID-19 может начаться с 14-15 апреля – Ляшко

Около сотни украинцев находятся в больницах Италии с диагнозом коронавирус - Аваков

ПОСЛЕДНЕЕ

В Эстонии за сутки скончался один человек с коронавирусом, общее число заразившихся превысило тысячу

США предоставили Украине с 2017 года более $5,5 млн на противоминную деятельность - посольство

В Черновицкой области уже 225 случаев заражения коронавирусом – глава ОГА

Здоровым людям на самоизоляции разрешат дважды в неделю выходить в магазин, заболевших COVID-19 будут жестко контролировать – Ляшко

За сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 582 до 4731 человека, умерли за сутки 9 человек - оперштаб

ОБСЕ призвала к неотложному разминированию на востоке Украины

Без соблюдения жесткого карантина пик заболеваемости COVID-19 может начаться с 14-15 апреля – Ляшко

Во Львовской области количество больных коронавирусом возросло до 15 человек

Около сотни украинцев находятся в больницах Италии с диагнозом коронавирус - Аваков

В Кировоградской области количество инфицированных COVID-19 возросло до 23 человек – глава ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА