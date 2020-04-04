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12:18 04.04.2020

США предоставили Украине с 2017 года более $5,5 млн на противоминную деятельность - посольство

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США предоставили Украине с 2017 года более $5,5 млн на противоминную деятельность - посольство

Начиная с 2017 года США предоставили Украине более $5,5 млн на проведение мероприятий по противоминной деятельности на Донбассе, сообщает посольство США в Украине.

"Начиная с 2017 года, США предоставили Украине более $5,5 млн на мероприятия по противоминной деятельности. Благодаря этой помощи HALO Украины сейчас решает гуманитарные вопросы и восстановление громад, пострадавших от мин и других взрывчатых веществ из-за вызванный Россией конфликт на востоке Украины", - сказано в сообщении посольства на странице в Твиттере.

Теги: #сша #разминирование #финпомощь
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