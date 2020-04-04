В Черновицкой области уже 225 случаев заражения коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области по состоянию на утро субботы до 225 человек возросло количество инфицированных коронавирусом, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Когда вчера вечером я сообщил вам цифру – 202 инфицированных, а сегодня утром у нас 225, я вас прошу, останьтесь дома и прислушайтесь, что это требование органов, которые управляют сегодня процессами. Мы вас призываем услышать, что на территории Черновицкой области с сегодняшнего дня с 13:00 до понедельника 6 апреля (6 утра) требование оставаться дома", - сказал Осачук в видеообращении, опубликованном на странице в Фейсбуке.

Ранее Осачук заявил, что в Черновицкой области с 13.00 субботы, 4 апреля, до 6.00 понедельника, 6 апреля, вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей. Осачук попросил всех жителей области к 13:00 приобрести необходимые продукты питания с расчетом на двое суток.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 4 апреля Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования коронавирусом COVID–19, 28 человек умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. В Черновицкой области было зафиксировано 206 случаев.