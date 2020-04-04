В Кировоградской области количество инфицированных COVID-19 возросло до 23 человек – глава ОГА

В Кировоградской области количество инфицированных на COVID-19 возросло до 23 человек, 18 случаев зафиксированы у жителей г. Кропивницкого, сообщил глава областной государственной администрации Андрей Балонь.

"8 подозрений на COVID-19, которые отработали специалисты вирусологической лаборатории ночью, подтвердились. Поэтому сейчас имеем 23 случая заболевания коронавирусом среди жителей Кировоградской области", - написал Балонь на странице в Фейсбуке.

По его словам, 18 человек, больных коронавирусной инфекцией, зафиксированы в Кропивницком, 2 - в Кропивницком районе, 3 - в Долинском районе.

"Сегодня в лабцентр поступят очередные биологические материалы людей, входящих в круг контактных лиц по ранее подтвержденным случаям. Все они будут обследованы методом ПЦР-тестирования", - добавили в ОГА.

Ранее Минздрав Украины сообщил, что по состоянию на 10:00 субботы в Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования коронавирусом COVID–19, 28 человек умерли от болезни.