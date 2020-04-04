Четверых нарушителей карантина задержали на госгранице Украины

Троих мужчин и одну женщина - все граждане Украины – задержали в пятницу пограничники на пункте пропуска с РФ, Беларусью и Венгрией за нарушение карантина.

Как сообщает Администрация Госпогранслужбы, в пункте пропуска «Гоптовка», дважды в «Новых Яриловичах», а также в «Тисе» пограничники обнаружили нарушителей правил соблюдения противоэпидемических мероприятий.

«Трое мужчин и одна женщина - все граждане Украины, которые на днях вернулись из-за границы, вчера снова появились в пунктах пропуска. Сделали они это вопреки принятым обязательствам, поскольку, въезжая в Украину, собственноручно подписали соглашение об обязательном самоизоляции. Нарушители карантина пренебрегли своими обещаниями и двинулись на выезд из страны, подвергая опасности себя и людей вокруг», - говорится в сообщении.

О выявленных правонарушениях пограничники немедленно сообщили сотрудникам Нацполиции, составили на административные материалы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Дальнейшую судьбу граждан решит суд.