События

10:26 04.04.2020

В Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования коронавирусом COVID–19, из них 28 летальных – Минздрав

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В Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования коронавирусом COVID–19, из них 28 летальных – Минздрав

В Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования коронавирусом COVID–19, 28 человек умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"В Украине зафиксировано 1096 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая", - говорится в сообщении Минздрава на странице в Фейсбуке..

В частности, коронавирусная болезнь обнаружена:

- Винницкая область - 66 случаев;

- Волынская область - 17 случаев;

- Днепропетровская область - 14 случаев;

- Донецкая область - 8 случаев;

- Житомирская область - 9 случаев;

- Закарпатская область - 24 случая;

- Запорожская область - 28 случаев;

- Ивано-Франковская область - 94 случая;

- Кировоградская область - 19 случаев;

- г.Киев - 195 случаев;

- Киевская область - 77 случаев;

- Львовская область - 14 случаев;

- Луганская область - 3 случая;

- Одесская область - 26 случаев;

- Полтавская область - 8 случаев;

- Ровенская область - 31 случай;

- Сумская область - 37 случаев;

- Тернопольская область - 135 случаев;

- Харьковская область - 1 случай;

- Херсонская область - 8 случаев;

- Хмельницкая область - 10 случаев;

- Черновицкая область - 206 случаев;

- Черкасская область - 61 случай;

- Черниговская область - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 4 апреля в Центр общественного здоровья поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5040 сообщений о подозрении на COVID-19.

Теги: #коронавирус #covid_19 #украина
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