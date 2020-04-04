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10:03 04.04.2020

В Украину за минувшие сутки вернулись 7 тыс. украинцев - Госпогранслужба

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В Украину за минувшие сутки вернулись 7 тыс. украинцев - Госпогранслужба

В Украину за минувшие сутки вернулись более 7 тыс. украинцев, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"За сутки пограничники совершили более 12,4 тыс. контрольных операций. В общем, за минувшие сутки в Украине вернулось более 7 тыс. наших соотечественников", - говорится в сообщении.

Так, всего за прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло 2,5 тыс. человек.

Также отмечается, что по состоянию на утро субботы в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. Кроме того, в течение суток Украину покинули более 3,8 тыс. человек, в том числе более 1,5 тыс. иностранцев.

Теги: #госпогранслужба #украинцы
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