Трамп предлагает американцам сберечь медицинские маски для медиков и обойтись самодельными

Президент США Дональд Трамп в пятницу в связи с ситуацией с коронавирусом указал на необходимость в первую очередь обеспечить медицинскими масками работников сферы здравоохранения и призвал американцев использовать иные средства защиты.

"Медицинские маски стоит поберечь для медицинских работников, которые работают с инфицированными пациентами", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

"Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют добровольное использование немедицинских масок. Это временная добровольная мера," - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, такие средства защиты "можно приобрести в Интернете или сделать дома своими руками из подручных материалов".

В то же время президент США отметил, что поскольку эта мера является добровольной, он сам вряд ли будет ее выполнять.

"Я не думаю, что я прибегну (к такому методу защиты - ИФ)", - признался Трамп.

"Это просто рекомендация. Я чувствую себя хорошо. Я просто не хочу этого делать", - заявил Трамп, отвечая на вопрос, почему он не собирается носить защитную маску на фоне распространения коронавируса.

"Знаете, сидеть в Овальном кабинете за прекрасным, великим столом "Резолют" (рабочий стол президента - ИФ) и носить маску, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев... даже не знаю, это не для меня", - разъяснил Трамп.

Он добавил, что, возможно, изменит свое мнение, но все же надеется, что ситуация вокруг коронавируса "совсем скоро завершится".

В то же Трамп заявил, что страну в скором времени ожидает пик эпидемии коронавируса COVID-19.

"Мы не знаем, когда произойдет резкое повышение (числа зараженных - ИФ), но это произойдет очень скоро. Скачок будет большим", - сказал Трамп.

Он отметил, что нужно помочь всей стране, так как пик эпидемии может затронуть любой из штатов.

"В некоторых районах его (пика - ИФ) не будет, некоторые районы будут приятно удивлены... Другие штаты действительно окажутся в беде", - сказал Трамп.

Президент добавил, что США "проявляют огромную гибкость" в реагировании на распространение COVID-19.