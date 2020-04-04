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08:47 04.04.2020

Пожар в Остерском лесничестве на Черниговщине тушили авиацией

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Пожар в Остерском лесничестве на Черниговщине тушили авиацией

В пятницу, 3 апреля, на территории Остерского лесничества (Козелецкий р-н Черниговской обл.) возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки, для тушения пожара спасатели использовали спецтехнику и авиацию, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Украине.

"3 апреля в ГСЧС поступила информация, что в Козелецком районе на территории Остерского лесничества возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки. В 17.30 пожар был локализован на площади 10 га… По состоянию на 7.00 4 апреля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в субботу утром.

К тушению привлекалось 83 человека и 18 единиц техники, из них от ГСЧС – 24 человека личного состава, 6 единиц техники и самолет АН-32П, которым совершено два сброса воды (16 тонн).

Теги: #лесничество #черниговская #пожар
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