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08:10 04.04.2020

По факту обстрела боевиками территории возле школы в Новотошковском на Луганщине открыто уголовное дело

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По факту обстрела боевиками территории возле школы в Новотошковском на Луганщине открыто уголовное дело

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе 1 апреля обстреляли территорию в непосредственной близости со школой в поселке Новотошковское (Луганская обл.), правоохранители открыли уголовное производство, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуроры управления надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области совместно с ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях задокументировали результаты обстрела 1 апреля 2020 пришкольной территории и жилого сектора в г.Новотошковское Попаснянского района Луганской области. По данному факту прокуратура Луганской области начала уголовное производство по ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что обстрел осуществлен со стороны НВФ с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. "Один из снарядов разорвался на пришкольном территории, в непосредственной близости от помещения учебно-воспитательного комплекса и на расстоянии менее 10 метров от пятиэтажного жилого дома", – отметили в прокуратуре.

"Такие действия НВФ РФ несут прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения и детей. Это противоречит нормам международного гуманитарного права, а именно статьи 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года и статьи 25 Гаагской конвенции 1907 года", – говорится в сообщении.

Проведение досудебного расследования поручено следователям 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Теги: #школа #обстрел #донбасс #дело
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