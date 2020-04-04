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07:35 04.04.2020

За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, без потерь

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За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе 16 раз 16 раз нарушили режим прекращения огня, пострадавших среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Согласно утренней сводки пресс-центра штаба на Фейсбук в субботу утром, боевики в пятницу, 3 апреля, открывали огонь по позициям ООС из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибров 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 10 обстрелов. В частности, утром в пятницу боевики выпустили 43 мины 82-го калибра в районе Павлополя, а после обеда применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С направления Каштановый НВФ вечером обстреляли украинские опорные пункты вблизи Авдеевки, выпустив восемь мин калибра 82-мм, впоследствии противник открыл огонь по этому участку из стрелкового оружия. В штабе добавили, что анализируя опасность, которая возникла в результате применения боевиками минометов, подразделения ООС приняли исчерпывающие меры для прекращения обстрела.

Вблизи Красногоровки боевики дважды обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также в течение суток противник открывал огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра по окрестностям Каменки и Новотроицкого, а в районе Опытного дважды применил крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" за сутки зафиксировано шесть обстрелов: вблизи Новотошковского из артиллерии калибра 122-мм было выпущено 20снарядов и 26 мин калибра 120-мм; в районе Орехово боевики применили минометы калибров 120-мм - 6 мин, 82-мм - 5 мин и станковые противотанковые гранатометы - 5 выстрелов; по опорным пунктам у Новозвановки противник выпустил 10 мин 82-го калибра; из минометов калибра 120-мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов НВФ обстреляли позиции возле Луганского.

"Во время обстрелов за прошедшие сутки наши военнослужащие проявили мужество и выдержку, решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима "тишины". Потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было", – подчеркнули в штабе.

По предварительным данным украинской разведки, 3 апреля военнослужащие из состава ООС ликвидировали трех боевиков.

"С началом текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", – проинформировали в штабе.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – добавили в пресс-центре.

Теги: #оос #сводка
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