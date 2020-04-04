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05:44 04.04.2020

енедиктова потребовала от правоохранителей обеспечить реальное противодействие преступности в таможенной сфере

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енедиктова потребовала от правоохранителей обеспечить реальное противодействие преступности в таможенной сфере

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова требует от руководителей правоохранительных органов обеспечить реальное противодействие преступности в таможенной сфере и не заниматься созданием видимости деятельности, сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

"Не меньшей угрозой, чем эпидемия коронавируса, для нашего государства в такое сложное время является недопоступление в бюджет таможенных платежей на сумму почти 20 млрд грн. Это из запланированных для выполнения 85 млрд грн. При этом вместо активизации борьбы с преступностью в сфере взимания налогов и сборов при импорте, интенсивность регистрации уголовных производств по таким фактам из года в год не превышает даже сотни на всю страну, а в суд их ежегодно направляется лишь около двух десятков", - заявила она на совместном совещании с главами ключевых правоохранительных органов, обязанностью которых является противодействие преступности в сфере взимания таможенных платежей.

Венедиктова считает, что деятельность правоохранительных органов "пока сводится лишь к формальному поддержанию количественных, а не достижение реальных качественных показателей".

Также генпрокурор отметила, что за три месяца работы всех правоохранительных органов в 2020 году выявлено всего 35 фактов нарушений законодательства в сфере взимания таможенных платежей, в суд направлено 8 таких уголовных производств.

Венедиктова поставила вопрос  всем силовиков: "зачем следователи годами держат у себя производство без принятия окончательных решений? Возможно, таким образом пытаются "прикрыть" свою несостоятельность дать реальный результат? Или такие производства используются как рычаги воздействия на предприятия?".

"Я требую от руководителей правоохранительных органов обеспечить принятие окончательных законных решений и не заниматься созданием видимости эффективной деятельности. От прокуроров же - обеспечение надлежащего процессуального руководства в производствах этой категории", - добавила генпрокурор.

Венедиктова отметила, что бездействие правоохранительных органов в противодействии преступности в сфере взимания таможенных платежей связана, в том числе, с коррупционной составляющей.

Руководителям правоохранительных органов были поставлены четкие задачи и сроки активизации выявления и расследования уголовных правонарушений в таможенной и налоговой сферах.

Теги: #таможня #прокуратура #преступность
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