На данный момент сообщений о выявлении COVID-19 не поступали из 18 стран

В мире сейчас насчитывается 18 стран, из которых не поступали данные о выявлении случаев заражения коронавирусом COVID-19, информирует американский университет Джонса Хопкинса.

Речь идет о Вануату, Йемене, Кирибати, КНДР, Коморских островах, Лесото, Маршалловых островах, Микронезии, Науру, Палау, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновых островах, Таджикистане, Тонге, Туркменистане, Тувалу и Южном Судане.

Ряд экспертов полагают, что, вероятно, некоторые страны попросту не сообщают о случаях заражения, хотя они там и имеются. Статистику по ряду других странам, например, по Йемену, собрать сложно из-за вооруженных конфликтов.

В то же время большинство из перечисленных стран - это небольшие островные государства с ограниченными контактами с внешним миром. Так, в ООН отметили, что COVID-19 не выявлен в семи из 10 наименее посещаемых стран мира.