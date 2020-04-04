События

04:29 04.04.2020

На данный момент сообщений о выявлении COVID-19 не поступали из 18 стран

1 мин читать
На данный момент сообщений о выявлении COVID-19 не поступали из 18 стран

В мире сейчас насчитывается 18 стран, из которых не поступали данные о выявлении случаев заражения коронавирусом COVID-19, информирует американский университет Джонса Хопкинса.

Речь идет о Вануату, Йемене, Кирибати, КНДР, Коморских островах, Лесото, Маршалловых островах, Микронезии, Науру, Палау, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновых островах, Таджикистане, Тонге, Туркменистане, Тувалу и Южном Судане.

Ряд экспертов полагают, что, вероятно, некоторые страны попросту не сообщают о случаях заражения, хотя они там и имеются. Статистику по ряду других странам, например, по Йемену, собрать сложно из-за вооруженных конфликтов.

В то же время большинство из перечисленных стран - это небольшие островные государства с ограниченными контактами с внешним миром. Так, в ООН отметили, что COVID-19 не выявлен в семи из 10 наименее посещаемых стран мира.

Теги: #страны #коронавирус #отсутствие #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:25 04.04.2020
В Харьковской области 30 подозрений на COVID-19

В Харьковской области 30 подозрений на COVID-19

02:46 04.04.2020
Число жертв COVID-19 в США превысило 7 тыс. человек

Число жертв COVID-19 в США превысило 7 тыс. человек

02:02 04.04.2020
Эрдоган ввел запрет на въезд и выезд транспорта для 30 городов Турции

Эрдоган ввел запрет на въезд и выезд транспорта для 30 городов Турции

00:45 04.04.2020
Офис президента с вирусологами сделал фактически новую, ежедневно пополняемую базу лабораторий для проведения ПЦР-тестов

Офис президента с вирусологами сделал фактически новую, ежедневно пополняемую базу лабораторий для проведения ПЦР-тестов

00:01 04.04.2020
В Черновицкой области с обеда 4 апреля до утра 6 апреля вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей

В Черновицкой области с обеда 4 апреля до утра 6 апреля вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей

23:58 03.04.2020
Первыми получают доставляемые в Украину медицинские товары инфекционные отделения и скорые помощи

Первыми получают доставляемые в Украину медицинские товары инфекционные отделения и скорые помощи

23:37 03.04.2020
Государство заказало 2 млн ПЦР-тестов украинского производства, уже со следующей недели они будут ежедневно поступать партиями - замглавы ОП

Государство заказало 2 млн ПЦР-тестов украинского производства, уже со следующей недели они будут ежедневно поступать партиями - замглавы ОП

23:04 03.04.2020
В Италии за сутки скончались более 760 человек с коронавирусом

В Италии за сутки скончались более 760 человек с коронавирусом

22:14 03.04.2020
Число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом достигло 24

Число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом достигло 24

22:08 03.04.2020
В Украине зарегистрировано 1072 инфицированных коронавирусом, зафисировано 27 смертей

В Украине зарегистрировано 1072 инфицированных коронавирусом, зафисировано 27 смертей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Черновицкой области с обеда 4 апреля до утра 6 апреля вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей

Государство заказало 2 млн ПЦР-тестов украинского производства, уже со следующей недели они будут ежедневно поступать партиями - замглавы ОП

ПриватБанк подал новый иск на $5,5 млрд на Кипре против экс-владельцев

В Украине зарегистрировано 1072 инфицированных коронавирусом, зафисировано 27 смертей

В законопроект о банках ко второму чтению уже подано 5 тыс. правок

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина договаривается о поставках аппаратов ИВЛ из-за рубежа, но и думает над возможностями собственного производства

ПриватБанк подал новый иск на $5,5 млрд на Кипре против экс-владельцев

Гройсман: МВФ никогда не требовал от Украины именно такой модели рынка земли, которую приняли в Раде

Глава МИД Украины ответил РФ: в сложившейся практике Минского процесса нет никакого прямого "диалога Киева и Донбасса"

Пять тысяч правок, зарегистрированных ко второму чтению законопроекта о банках, замедлят процесс его рассмотрения – Арахамия

Во Франции за сутки скончались 588 пациентов с коронавирусом

В законопроект о банках ко второму чтению уже подано 5 тыс. правок

В Киеве за нарушение режима самоизоляции полиция оштрафовала на 17 тыс. грн прилетевшую из Таиланда девушку

Рада может собраться на внеочередное заседание в среду-четверг - Арахамия

До конца года ООН планирует мобилизовать $165 млн в рамках плана Гуманитарного реагирования на пандемию COVID-19 в Украине – Шмыгаль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА