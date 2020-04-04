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00:45 04.04.2020

Офис президента с вирусологами сделал фактически новую, ежедневно пополняемую базу лабораторий для проведения ПЦР-тестов

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Офис президента с вирусологами сделал фактически новую, ежедневно пополняемую базу лабораторий для проведения ПЦР-тестов

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в ОП на определенном этапе занялись формированием фактически новой базы лабораторий в Украине, которые могут делать ПЦР-тестирование, чтобы скорее наладить систему тестирования как можно большего количества людей.

"На определенном этапе мы сами в Офисе президента собрались с участием выдающих вирусологов, которых господин Ляшко (главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко – ИФ) взял на работу, и начали в телефонном режиме обзванивать все лаборатории, в каждом городе, где мы знаем, что они были. И фактически начали делать новую базу всех лабораторий, которые есть в Украине, узнавать, какое там есть оборудование, какие машины-амплификаторы, которые делают ПЦР-тестирования", - рассказал он в программе "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Тимошенко отметил, что на сегодняшний день в Украине работает таких 26 лабораторий, и каждый день они добавляются. "Ежедневно группа вирусологов перелетает с места на место, чтобы не была потеряна ни одна минута. И они делают так, чтобы эти лаборатории работали на полную, потому что нам нужно как можно скорее наладить эту систему тестирования как можно большего количества населения", - пояснил он.

Замглавы ОП указал, что для этих лабораторий дополнительно купили 12 машин-амплификаторов, которые в пятницу прибыли на склад в Киев, и уже 4 апреля будут розданы по всем регионам, где мало таких машин.

Тимошенко также рассказал, что отрабатывается вариант использования, в случае необходимости, трех специальных мобильных лабораторий, которые есть в Вооруженных силах Украины. "Если мы придем к обсервации населения и какого-то авиасообщения, или еще к чему-то такому, то эти мобильные лаборатории будут делать тестирование именно в "Борисполе" или в отеле, куда мы будем обсервировать людей. Сейчас мы отрабатываем эти варианты обсервации", - отметил он.

Теги: #тестирование #офис_президента #коронавирус
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