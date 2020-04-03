Первыми получают доставляемые в Украину медицинские товары инфекционные отделения и скорые помощи

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко пояснил, что распределение привозимых в Украину медицинских средств осуществляется по приоритетности, в которой на первом месте – инфекционные больницы и скорые помощи.

"Есть какая-то градация больниц и скорых помощей, как получается помощь. Первыми получают скорые помощи и инфекционные больницы. Дальше идут все другие больницы уже", - рассказал он в программе "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Тимошенко отметил, что груз, который привезет очередной самолет в понедельник, как раз будет направлен на все остальные больницы.

Замглавы ОП указал, что одна из составляющих доставок медицинских товаров из-за рубежа направлена для обеспечения аптек, где не хватает обычных доступных трехслойных масок для населения. По его словам, этим занимается бизнес, который сам оплачивает доставку, и государство помогает ему только через Министерство иностранных дел.