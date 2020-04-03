Гройсман: МВФ никогда не требовал от Украины именно такой модели рынка земли, которую приняли в Раде

Международный валютный фонд не требовал от Украины рынка земли, который утвердила Верховная Рада, приняв соответствующий закон в ночь на 31 марта, заявил экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я убежден, что МВФ не требовал такой модели рынка. МВФ говорит: мы как банк, мы даем деньги, когда вам они нужны. Но покажите, что все активы государства качественно и публично работают. МВФ не ставит вопрос продать землю крупным латифундиям. Они говорят: сделайте, чтобы этот актив работал на экономику государства", - сказал Гройсман в эфире "112.Украина" в пятницу вечером.

Он отметил, что главной проблемой закона стало то, что из документа не исчезла норма, которая позволяет концентрировать 10 тыс. га в одних руках и предоставляет юридическим компаниям право покупать землю. Она отсрочена до 2024 года. И это главное коварство закона. Очевидно, что до 2024 года крупный капитал не будет иметь ресурсов покупать большие земельные объемы – из-за экономического кризиса. И по 100 га покупать так же не будут - фермерам это не интересно. Но потом, с наступлением экономического восстановления, крупные компании получат не только ресурсы, но и возможности сразу скупить столько земли, сколько потребуется.

"В таком виде закона не должен был быть принят. На мой взгляд, логика должна быть такой. Землю могут купить только люди. Далее должен быть создан фонд, куда придет фермер получит кредит на 25 лет под процент инфляции, купит землю и будет работать на ней, создавать продукт и рабочие места. Это имеет логику. Не может быть целью просто продажа земли. Цель реформы - запустить оборот земель, чтобы появился фермерский класс", – считает экс-премьер-министр.

Гройсман отметил, что продажа земли крупным компаниям означает упадок села и окончательное превращение Украины в сырьевой придаток.

"Мы будем только выращивать зерно. А фермер никогда не даст стать сырьевым придатком. Потому что фермер - реальный патриот", – подчеркнул политик.

По мнению Гройсмана, сейчас в земельной реформе главное не допустить повторения истории с продажей индейцами острова Манхэттен (Нью-Йорк) голландским предпринимателям.

"Манхэттен приобрели за 30 долларов. И я не хочу, чтобы с украинцами поступили так, как с индейцами. Именно поэтому до 2024 года норму о 10 тыс. га для юрлиц надо убрать", - подытожил Гройсман.