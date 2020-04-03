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22:23 03.04.2020

Глава МИД Украины ответил РФ: в сложившейся практике Минского процесса нет никакого прямого "диалога Киева и Донбасса"

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Глава МИД Украины ответил РФ: в сложившейся практике Минского процесса нет никакого прямого "диалога Киева и Донбасса"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивает, что в сложившейся практике консультаций в рамках работы Трехсторонней контактной группы в Минске нет никакого прямого "диалога Киева и Донбасса".

"Не существует в сложившейся практике консультаций в Минске никакого прямого "диалога Киева и Донбасса", от которого любой, включая Берлин и Париж, "могут отклониться в исполнении". Есть только абсолютно прозрачные договоренности в рамках единого Минского процесса и Трехсторонней контактной группы, в которую входят Украина (защищается), ОБСЕ (посредник) и Российская Федерация (напала). Дипломатично призываю российских коллег придерживаться исключительно имеющейся сейчас практики и использовать язык Минских соглашений", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

Кулеба считает, что озвученные в четверг и пятницу "предвзятые и тенденциозные" комментарии российских официальных лиц, а также Министерства иностранных дел РФ, сделаны с целью осуществления определенного давления на Германию и Францию как участников Нормандского формата.

Глава МИД также указал, что ни сегодня, ни вчера, ни в любой другой промежуток времени в Украине не "происходит ухудшение ситуации с правами человека".

"Зато наши иностранные партнеры и российские дипломаты прекрасно знают, что такие нарушения четко зафиксированы представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно неподконтрольных (оккупированных) территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что глобальные события, непосредственно связанные с распространением коронавируса и с дальнейшими строгими ограничительными мерами, предпринимаемые различными странами, существенно влияют на интенсивность работы ТКГ и в целом на переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе. "Однако в этом нет никаких попыток политизации, а есть только строгое соблюдение общепринятых сейчас мер безопасности и здравого смысла", - пояснил министр.

Теги: #минский_процесс #россия #украина #мид
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