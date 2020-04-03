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22:08 03.04.2020

В Украине зарегистрировано 1072 инфицированных коронавирусом, зафисировано 27 смертей

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В Украине зарегистрировано 1072 инфицированных коронавирусом, зафисировано 27 смертей

Состоянием на 22.00 пятницы, 3 апреля, в Украине зафиксировано 1072 инфицированных коронавирусом COVID-19, 23 человека выздоровели, 27 – умерло, сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

"Подтверждено 1072 случая COVID-19. Всего зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 23 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", – сказано в сообщении на странице Центра в Фейсбук.

В информации отмечается, что исследования проводят вирусологический референс-лаборатория ЦОЗ Украины и областные лабораторные центры. Анализуются образцы не только людей, которым установлено подозрение, а и контактные лица.

"С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 4893 подозрения на новую коронавирусную инфекцию", – подчеркнули в ЦОЗ.

Теги: #данные #коронавирус
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