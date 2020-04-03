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21:27 03.04.2020

В законопроект о банках ко второму чтению уже подано 5 тыс. поправок

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В законопроект о банках ко второму чтению уже подано 5 тыс. поправок

В законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности ко второму чтению подано уже 5 тыс. поправок, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"В банковский закон уже подано 5 тыс. правок. Последний день подачи поправок – понедельник (6 апреля – ИФ)", - рассказала она.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект 2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Вторым условием было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в этот же день.

Теги: #законопроект #банки #поправки
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