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21:03 03.04.2020

Рада может собраться на внеочередное заседание в среду-четверг - Арахамия

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Рада может собраться на внеочередное заседание в среду-четверг - Арахамия

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться в ближайшие среду или четверг, предполагает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Прогнозирую, что это может быть среда или четверг", - сказал Арахамия в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер".

Он рассказал, что в настоящее время идет работа над изменениями в госбюджет Украины на 2020 год и над пакетом законопроектов о льготах для бизнеса.

"Нам все равно надо принимать бюджет в новом виде. И у нас нарабатывается иной пакет, это уже, кажется, третий пакет по борьбе с коронавирусом… Мы сейчас нарабатываем вместе со всеми фракциями общее видение … льгот, которые мы можем предоставить бизнесу", - отметил Арахамия.

Теги: #рада #внеочередное_заседание
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