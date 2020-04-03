До конца года ООН планирует мобилизовать $165 млн в рамках плана Гуманитарного реагирования на пандемию COVID-19 в Украине – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что до конца года ООН планирует мобилизовать $165 млн в рамках плана Гуманитарного реагирования ООН на пандемию COVID-19 в Украине.

"ООН и ВОЗ помогут Украине в борьбе с пандемией COVID-19. Детали поддержки обсудил сегодня на совместной встрече с координатором системы ООН в Украине Ослат Лубрани, советницей по вопросам партнерства Офиса координатора системы ООН в Украине Олесей Огрызко и представителем ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

По его словам, согласно плану Гуманитарного реагирования ООН на пандемию COVID-19 в Украине, до конца года ООН планирует мобилизовать $165 млн. Из них $84 млн будут направлены на первоочередные нужды системы здравоохранения, а еще $81 млн пойдут на преодоление социально-экономических последствий пандемии.

"ВОЗ в свою очередь совместно с Министерством здравоохранения Украины работает над разработкой Стратегического плана реагирования на пандемию COVID-19 в Украине", - добавил Шмыгаль.

В свою очередь в пресс-службе координатора Системы ООН в Украине отметили, что часть из необходимых $165 млн уже найдены.

"Система ООН в Украине мобилизовала все возможные ресурсы на борьбу с этим глобальным вызовом, и я рада сообщить, что мы уже нашли $27млн из необходимых $165 млн. Эта пандемия - масштабная проблема с точки зрения здравоохранения, но она будет иметь и значительное экономическое и социальное негативное влияние. Нам нужно работать настойчиво, а главное - всем вместе, чтобы уменьшить это влияние, а особенно - угрозу для наиболее уязвимых групп населения", - отметила Лубрани.

Во время встречи с премьер-министром, координатор Системы ООН в Украине подчеркнула, что ООН уже оказывает гуманитарную помощь для борьбы с эпидемией и готова привлечь свою глобальную сеть поставок, чтобы через систему агентств ООН и при лидерстве ВОЗ закупить необходимые сейчас средства защиты и медицинское оборудование.