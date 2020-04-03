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21:00 03.04.2020

Перелет и проживание семьи президента в Омане в начале января оплачивала первая леди, с дорогой обратно помог султанат - ОП

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Перелет и проживание семьи президента в Омане в начале января оплачивала первая леди, с дорогой обратно помог султанат - ОП

Перелет и проживание семьи президента Украины Владимира Зеленского в Омане в начале января этого года оплачивала супруга главы государства Елена Зеленская, с дорогой обратно – помог султанат Омана.

"Перелет туда и гостиницу оплачивала супруга президента. А обратно Султанат Омана оказал украинскому государству поддержку и помог срочно отправить президента Владимира Зеленского в Украину после трагической катастрофы украинского самолета в Иране", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ОП.

5 января 2020 года Офис президента Украины, сообщил, что Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства, и где у главы государства запланированы встречи на высшем уровне.

5 января Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Омана, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и отметил заинтересованность Украины в прямых инвестициях из Омана. 6 января в ходе встречи с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршидом Зеленский обсудил активизацию инвестиционного сотрудничества между странами.

Утром 8 января Офис президента сообщил, что Зеленский прервал свой визит в Оман и срочно возвращается в Украину в связи с крушением украинского самолета авиакомпании МАУ в Иране.

 

Теги: #зеленский #оман #визит
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