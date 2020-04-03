Николаевская область получила 5 тыс. экспресс и 1,2 тыс. ПЛР-тестов для выявления коронавируса - мэр Николаева

В Николаевскую область поступили 5 тыс. экспресс-тестов и 1,2 тыс. ПЛР-тестов для выявления коронавируса, заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"В нашу область проступили все необходимые тесты: 5 тысяч быстрых тестов, дополнительные системы были закуплены нами и переданы меценатами. У нас есть 1200 ПЛР-тестов в Николаевской областной больнице, которая является базовой. Они позволят проверять людей в то время, пока не придёт заказная нами партия", - заявил Сенкевич в пятницу в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, в области на сегодня есть два аппарата для проведения тестов на коронавирус. Мэр Николаева объясняет отсутствие в регионе подтверждённых случаев заболевания COVID-19 тем, что жители области меньше других граждан страны путешествуют как внутри Украины, так и за границу.

"Я думаю, что в условиях Всемирной пандемии это временное счастье. В любом случае, мы выиграли какое-то время до того чтобы подготовить наши медицинские учреждения к возможному распространению коронавируса в Николаеве", - сказал Сенкевич.