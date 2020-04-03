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20:27 03.04.2020

Германии рано выходить из режима изоляции - Меркель

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Германии рано выходить из режима изоляции - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что жителям Германии слишком рано выходить из режима самоизоляции, несмотря на то, что статистические данные по распространению COVID-19 улучшаются, сообщает германское издание "Зюддойче Цайтунг".

В видео-подкасте, опубликованном в пятницу, канцлер ФРГ обратила внимание на положительные данные Института Роберта Коха, которые дают надежду на скорую победу над вирусом. Однако, по словам Меркель, "еще слишком рано видеть в этом определенную тенденцию".

"Тем более, еще слишком рано ослаблять те строгие правила, которые мы установили", - заявила канцлер ФРГ.

Меркель призвала граждан Германии соблюдать принятые для сдерживания эпидемии строгие ограничения, в том числе на пасхальной неделе, вплоть до 19 апреля.

"Мы бы не выполнили свою обязанность, если бы сейчас дали ложные надежды", - резюмировала лидер ФРГ.

Ранее в пятницу было объявлено, что Ангела Меркель прекращает домашний карантин и будет ходить на работу в ведомство федерального канцлера.

У Меркель ранее подозревали коронавирус, потому что врач, который делал ей профилактическую прививку, оказался сам инфицирован.

По словам представителя правительства Штеффена Зайберта, канцлеру было сделано много анализов, которые оказались отрицательными, заражения установлено не было.

По состоянию на 3 апреля, в Германии зафиксировано почти 90 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. 1230 человек с COVID-19 скончались, полностью вылечились более 24,5 тыс. пациентов.

Теги: #коронавирус #германия
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