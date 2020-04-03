Следующие грузы с медсредствами из Китая будут направлены, прежде всего, в Тернопольскую и Черновицкую области – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что следующие поставки медицинских средств из Китая будут направлены, в первую очередь, в Черновицкую и Тернопольскую область.

"Следующие грузы из Китая будут, прежде всего, направлены в Тернопольскую и Черновицкую области, где ситуация сложная", - сказал он в своем видеообращении в пятницу.

Зеленский указал, что после обращения врачей из города Монастыриска Тернопольской области были проведены переговоры с департаментом здравоохранения. "Состав медицинского персонала полностью укомплектован и продолжает работать, за что им большое спасибо", - заявил он.

По его словам, на сегодняшний день в местной больнице Монастыриски есть четыре аппарата ИВЛ, и местное управление закупит еще – соответствующий тендер размещен на ProZorro.

"Работники обеспечены костюмами и респираторами на ближайшие дни, продолжается работа над полным обеспечением их всем необходимым. Решается вопрос достаточного обеспечения и других больниц региона, в частности Козивского района. С этой целью сегодня на Тернопольщину отправился главный санитарный врач Виктор Ляшко", - рассказал президент.