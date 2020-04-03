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20:24 03.04.2020

Ситуация с коронавирусом несет в себе не только угрозу здоровью, но и социально-экономические проблемы - глава ВОЗ

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Ситуация с коронавирусом несет в себе не только угрозу здоровью, но и социально-экономические проблемы - глава ВОЗ

Пандемия коронавируса COVID-19, помимо угрозы здоровья жизнью населения, несет в себе серьезные социально-экономические риски, заявил в пятницу гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В ВОЗ поступили сообщения о более 1 млн подтвержденных случаев COVID-19, включая свыше 50 тыс. летальных исходов. Но мы знаем, что это намного больше, чем кризис здравоохранения. Мы все осведомлены о серьезных социальных и экономических последствиях пандемии", - сказал он.

"Ограничения, введенные многими странами для защиты здоровья, наносят мощные удары по доходу индивидов и семей, по экономикам сообществ и стран. Мы ведем общую борьбу, чтобы защитить и жизни и средства к существованию", - продолжил глава ВОЗ.

По его словам, в сложившихся обстоятельствах необходимо облегчить бремя долга для ряда стран, что должно стать предметом для сотрудничества ВОЗ, МВФ и Всемирного Банка.

В то же время Гебрейесус подчеркнул, что лучший способ для стран отменить ограничения и облегчить экономическую ситуацию - сдержать коронавирус посредством тестирования на наличие вируса, отслеживание контактов всех зараженных, изоляции и лечения. Однако он предостерег от поспешной отмены ограничений, потому что "коронавирус может вернуться, а эффект на экономику может быть еще более жестким и продолжительным".

"Пандемия COVID-19 в то же время оказывает эффект на борьбу с другими болезнями, вроде полиомиелита", - также признал Гебрейесус.

Он объяснил, что ранее борьба против полиомиелита почти что заставила исчезнуть эту болезнь, однако теперь многие из тех медиков, занимавшиеся вакцинацией против полиомиелита в сложных районах мира, брошены на борьбу с COVID-19. Он отметил, что кроме того, было принято "сложное решение прекратить кампанию вакцинации путем обхода домов, при осознании того, что (приостановка кампании - ИФ) может привести к увеличению случаев полиомиелита".

Также глава ВОЗ заявил, что организация получила от доноров на борьбу с COVID-19 почти $690 млн - при первоначальном запросе в $675 млн: $300 млн из полученных средств поступят ВОЗ, остальные - другим организациям, ведущим борьбу против пандемии, и прочим нуждающимся.

"Нам все еще предстоит пройти большой путь в этой борьбе", - резюмировал глава ВОЗ.

Теги: #коронавирус #воз
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