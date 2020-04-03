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20:19 03.04.2020

В Сумах на борьбу с коронавирусом выделили из бюджета 105 млн грн - мэр

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В Сумах на борьбу с коронавирусом выделили из бюджета 105 млн грн - мэр

Из городского бюджета Сум было выделено 105 млн грн на меры по противодействию эпидемии коронавируса за счет прекращения всех программ развития, заявил городской голова Александр Лысенко.

"Ситуация непростая. Мы отреагировали таким образом: открыли резервный фонд, 1% - это 20 миллионов. Собрались с депутатами и прекратили финансирование всех программ развития. Нам удалось сосредоточить порядка 85 миллионов. 85+20 - это 105 миллионов гривень мы направили на потребности по борьбе с коронавирусом. Это и аппараты ИВЛ, и ремонты в больницах, и покупка лекарств, и все другие меры которые нужны чтобы защитить врачей", - сказал Лысенко в пятницу в эфире телеканала ZIK.

Городской голова отметил, что несмотря на тяжесть ситуации, все ресурсы города направлены на борьбу с коронавирусом.

Теги: #коронавирус #сумы
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