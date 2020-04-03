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20:10 03.04.2020

Зеленский: распределение медицинских средств и оборудования в регионах будет контролироваться с привлечением СБУ

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Зеленский: распределение медицинских средств и оборудования в регионах будет контролироваться с привлечением СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что поставил задачу осуществлять жесткий контроль над тем, как распределяются медицинские средства и оборудование в регионах.

"К контролю будут привлечены сотрудники Службы безопасности Украины. Все, что мы получаем, отдаем в области. Придерживать, распределять среди родственников или друзей или, еще хуже, перепродавать медицинские средства мы не дадим никому", - сказал он в своем видеообращении в пятницу.

Зеленский отметил, что сотрудники СБУ также должны помочь в решении другой проблемы, когда не все руководители медицинских учреждений подают достоверную информацию об обеспечении и приукрашают действительность.

"Это приводит к тому, что Киев видит от регионов одни цифры, а реальная ситуация на месте – хуже. Решение этого вопроса - на личном контроле главного санитарного врача Украины", - указал он.

Теги: #медицина #зеленский
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