До конца года ООН планирует мобилизовать $165 млн в рамках плана Гуманитарного реагирования на пандемию COVID-19 в Украине - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что до конца года ООН планирует мобилизовать $165 млн в рамках плана Гуманитарного реагирования ООН на пандемию COVID-19 в Украине.

"ООН и ВОЗ помогут Украине в борьбе с пандемией COVID-19. Детали поддержки обсудил сегодня на совместной встрече с координатором системы ООН в Украине Ослат Лубрани, советницей по вопросам партнерства Офиса координатора системы ООН в Украине Олесей Огрызко и представителем ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

По его словам, согласно плана Гуманитарного реагирования ООН на пандемию COVID-19 в Украине, до конца года ООН планирует мобилизовать $165 млн. Из них $84 млн будут направлены на первоочередные нужды системы здравоохранения, а еще $81 млн пойдут на преодоление социально-экономических последствий пандемии.

"ВОЗ в свою очередь совместно с Министерством здравоохранения Украины работает над разработкой Стратегического плана реагирования на пандемию COVID-19 в Украине", - добавил Шмыгаль.