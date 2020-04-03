В Турции за сутки скончались почти 70 человек с коронавирусом

В Турции в пятницу зафиксированы еще 69 случаев смерти пациентов с коронавирусом нового типа COVID-19, сообщило в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на министерство здравоохранения Турции.

Кроме того, за сутки диагностировано 2786 новых случаев заражения COVID-19.

Таким образом, количество выявленных заразившихся в стране превышает 20,9 тыс., 425 инфицированных скончались.

Между тем, как сообщают в минздраве, уже 484 пациента вылечились и выписаны из больниц.