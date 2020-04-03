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19:54 03.04.2020

Зеленский: Сегодня мы пожинаем плоды "издевательства" над украинской медициной все предыдущие годы

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Зеленский: Сегодня мы пожинаем плоды "издевательства" над украинской медициной все предыдущие годы

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что ситуация в связи пандемией коронавируса показала все проблемы украинской медицинской системы, которые создавались и накапливались годами.

"Сегодня, к сожалению, мы пожинаем плоды "издевательства" над украинской медицинской системой все предыдущие годы. И поэтому ежедневно и круглосуточно работаем, чтобы у наших медиков были все необходимые средства и оборудование. Мы обязательно все преодолеем. И в первую очередь именно благодаря вам – нашим врачам. Благодаря вашему мужеству и выдержке", - сказал он в своем видеообращении в пятницу.

В частности, Зеленский рассказал, что медики города Дубно обратили внимание на то, что врачи скорой помощи не обеспечены средствами индивидуальной защиты. "Из Киева мы отправили 1 тыс. защитных костюмов и 6 тыс. масок именно для медицинских работников. Но департамент здравоохранения Ровенской области, распределяя средства среди медицинских учреждений региона, к сожалению, ошибся и ничего не передал экстренной медицинской помощи. Вчера вопрос решен частично – переданы защитные костюмы, и сейчас врачи скорой помощи обеспечены масками", - отметил он.

Коснулся Зеленский и обращения врачей Одесского областного медицинского центра. "К решению их вопросов привлечены ОГА и департамент здравоохранения. Ранее это медицинское заведение не было определено как госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусом. Расширяя список, было решено добавить это заведение. Но сейчас на его базе не происходит прием пациентов с подозрением на COVID-19 и лечение больных", - пояснил он.

Президент указал, что в этот центр уже доставлены респираторы и защитные костюмы, а состав медицинских работников будет усилен. "Вчера в больнице была группа эпидемиологов, которая провела подробный и необходимый инструктаж, в частности, по перепрофилированию других отделений учреждения", - сообщил он.

Кроме того, по его словам, в Запорожье работники экстренной медицинской помощи справедливо пожаловались на то, что их не включили в список медицинских работников, которые получат денежную надбавку за противодействие коронавирусу. "Это исправлено. Вчера Минздрав издал соответствующий приказ", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #медицина #коронавирус
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