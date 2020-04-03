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19:50 03.04.2020

Главари т.н. "ЛНР" скрывают факты заболевания COVID-19 на временно оккупированной территории, в Луганске и Кадиевке уже 13 жертв коронавируса - СБУ

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Главари т.н. "ЛНР" скрывают факты заболевания COVID-19 на временно оккупированной территории, в Луганске и Кадиевке уже 13 жертв коронавируса - СБУ

По материалам Службы безопасности Украины прокуратуры Донецкой и Луганской областей зарегистрировали производства о сокрытии главарями так называемой "ЛНР" фактов заболевания COVID-19 на временно оккупированной территории, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что представители оккупационной власти отдают преступные приказы о проведении политики замалчивания и искажения информации о распространении коронавируса среди жителей временно оккупированной территории Луганской области", - говорится в сообщении.

Так, главари т.н. "ЛНР" через СМИ утверждают, что на территории "ЛНР" лиц с симптомами коронавирусом не обнаружено и скрывают количество больных с температурой в инфекционных отделениях больниц. В то же время местные жители свидетельствуют об увеличении количества умерших с диагнозами острого респираторного заболевания и полное отсутствие защитных масок и противовирусных лекарств в аптеках.

"По информации СБ Украины, на данный момент в Луганске и Кадиевке умерло 13 человек с признаками заболевания COVID-19. Но местное население не обладает достоверной информацией о ситуации в регионе и подвергает себя смертельной опасности", - добавили в ведомстве.

По оперативным данным, больных с ОРВИ на временно оккупированной территории пока насчитывается около 10 тыс.

Сотрудники СБУ констатируют нарушения главарями т.н. "ЛНР" конституционных прав граждан на временно оккупированной территории Луганской области. Их действия квалифицированы органами прокуратуры по ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #коронавирус #ордло
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