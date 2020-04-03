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19:31 03.04.2020

В Молдове за сутки зафиксировано 86 новых случаев заражения коронавирусом

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В Молдове за сутки зафиксировано 86 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Молдове зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество достигло 591 случай, сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

"За минувшие сутки было проведено 419 тестов на коронавирус. В 86 случаев результаты были положительными. Из этих 86 случаев только семь подтверждены у граждан, которые приехали из-за рубежа, остальные случаи заражения - внутри страны", - сказала Думбрэвяну в пятницу после ежедневного заседания "кризисной ячейки".

По ее словам, больше всего случаев заражения - 33 - за минувшие сутки зарегистрировано в Кишиневе. В Приднестровье подтвердились четыре пробы на заражение коронавирусом, общее количество инфицированных в регионе достигло 36 случаев.

"С 7 марта, когда был зарегистрирован первый случай инфицирования, проведено 3376 тестов. Общее количество инфицированных составляет 591, при этом шесть человек скончалось, 28 - полностью вылечилось", - отметила Думбрэвяну.

Как сообщалось, в связи с пандемией коронавируса в Молдове введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая. В Молдавии запрещено собираться на улицах группами в составе более трех человек, если только это не члены одной семьи. К контролю над соблюдением режима чрезвычайного положения привлечены карабинеры, полицейские, а также личный состав Национальной армии. Общественный транспорт в городах Молдове на период чрезвычайного положения является бесплатным, но в автобусы и троллейбусы запрещено перевозить стоячих пассажиров. За тем, чтобы транспорт не был перегружен, следят полицейские, которые дежурят на каждой остановке общественного транспорта.

Теги: #молдова #коронавирус
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