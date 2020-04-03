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19:31 03.04.2020

Число зараженных COVID-19 в США выросло до 257 тыс. человек

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Число зараженных COVID-19 в США выросло до 257 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом на территории США в пятницу достигло 257 тыс., более 6,5 тыс. человек умерли с начала пандемии, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 102 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения коронавирусом - около 3 тыс. человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено более 25,5 тыс. инфицированных, в Калифорнии - 11 тыс.

В настоящее время по числу заболеваний коронавирусом Соединенные Штаты занимают первое место в мире. Из всех заболевших там вылечилось около 12 тыс. человек.

Теги: #сша #коронавирус
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