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19:25 03.04.2020

Более 560 человек с COVID-19 скончались в штате Нью-Йорк за сутки

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Более 560 человек с COVID-19 скончались в штате Нью-Йорк за сутки

Почти у 103 тыс. человек выявлен коронавирус в штате Нью-Йорк, почти 3 тыс. из них умерли, сообщил губернатор Эндрю Куомо.

"562 человека умерли за последние 24 часа, что стало самым высоким показателем за один день", - сказал в пятницу журналистам Куомо.

Всего, по его словам, жертвами коронавирусной инфекции стали 2 тыс. 935 человек.

По данным губернатора, как минимум 102 тыс. 863 человека заболели COVID-19, 16 тыс. 237 госпитализированы, 4 тыс. 66 из них находятся в отделении интенсивной терапии.

Куомо подчеркнул, что 10 тыс. 338 человек полностью выздоровели.

В городе Нью-Йорк по-прежнему отмечаются самые высокие показатели случаев заражения - более 57 тыс. человек. Как сообщил Куомо, за сутки количество заболевших выросло больше чем на 5 тыс.

Согласно данным, озвученным губернатором, в США на настоящий момент зафиксировано более 254 тыс. случаев заражения и более 6,5 тыс. летальных исходов.

Теги: #сша #нью_йорк
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