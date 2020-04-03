Депутат Горбенко заявляет, что вылечился от коронавируса, и в понедельник его выпишут из больницы

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко заявляет, что вылечился от коронавирусной инфекции и в понедельник его выпишут из Александровской больницы Киева.

"Тест ПЦР дал сегодня отрицательный результат. В понедельник выпишут домой. При поступлении состояние было тяжелым", - написал Горбенко в пятницу в Фейсбуке.

Он посоветовал при первых симптомах болезни "сразу начинать лечение, тогда за 5 дней можно вылечиться в домашних условиях".

Как сообщалось, 23 марта Горбенко подтвердил, что у него подозревают коронавирусную инфекцию. Нардеп уточнил, что заболел в среду, 18 марта - сначала поднялась температура, позже начался кашель. Рентген обнаружил левостороннее воспаление легких.